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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة.. أنقذوا ابنتي من العمى بعملية في الشبكية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعرضت سلمى أحمد ناجى ٧ سنوات، وتقيم مع والدها في منطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة بمحافظة الجيزة، لحادث، أسفر عن إصابتها بخلل في شبكية العين اليمنى وتعانى من شدة الألم في أثناء جلسات العلاج المستمرة.

ويقول والدها فى رسالته عبر خدمة شكاوى القرّاء بموقع صدى البلد: أصيبت ابنتى بخلل في شبكية العين اليمنى بعد تعرضها لحادث ممايهدد فقدانها البصر وهى طفلة في أولى مراحل حياتها، وهى تحتاج إلى استئصال جسم زجاجى وزرع عدسه بالعين اليمنى، وعملية تجميل، والعديد من التحاليل والفحوصات التى تفوق قدراتنا المالية، علما بأن تكلفة تلك العملية 18 ألف جنيه وأنا لا أملك منهما إلا القليل، وهي تفوق قدارتنا، لذلك أناشد وزارة الصحة وأهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة في مساعدتى لإجراء تلك العملية لابنتى الوحيدة حفاظا على مستقبلها».

للتواصل: ٠١٢٠٠٦٢٩١٠٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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