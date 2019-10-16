أب يناشد وزارة الصحة.. أنقذوا ابنتي من العمى بعملية في الشبكية

تعرضت سلمى أحمد ناجى ٧ سنوات، وتقيم مع والدها في منطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة بمحافظة الجيزة، لحادث، أسفر عن إصابتها بخلل في شبكية العين اليمنى وتعانى من شدة الألم في أثناء جلسات العلاج المستمرة.



ويقول والدها فى رسالته عبر خدمة شكاوى القرّاء بموقع صدى البلد: أصيبت ابنتى بخلل في شبكية العين اليمنى بعد تعرضها لحادث ممايهدد فقدانها البصر وهى طفلة في أولى مراحل حياتها، وهى تحتاج إلى استئصال جسم زجاجى وزرع عدسه بالعين اليمنى، وعملية تجميل، والعديد من التحاليل والفحوصات التى تفوق قدراتنا المالية، علما بأن تكلفة تلك العملية 18 ألف جنيه وأنا لا أملك منهما إلا القليل، وهي تفوق قدارتنا، لذلك أناشد وزارة الصحة وأهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة في مساعدتى لإجراء تلك العملية لابنتى الوحيدة حفاظا على مستقبلها».



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