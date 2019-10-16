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منوعات

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
فتاة بملابس مكشوفة
فتاة بملابس مكشوفة في شوارع جدة
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عزة عاطف
مع تكرر المشهد وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بسبب ظهور عدد من الفتيات بملابس مكشوفة على مدى الأيام الماضية في شوارع السعودية والذي اتضح فيما بعد أن منهم أجنبيات خالفن الذوق العام وفقًا لقوانين المملكة.

تحققت السلطات المعنية من الوقائع وتم تغريم بعض منهم، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهد آخر غريب في شوارع جدة.

ظهرت في الفيديو سيدة مرتدية فستانًا لونه يشبه لون الجسم ويكشف عن جسدها أكثر مما يغطي، وقد رجح المغردون بأن مظهرها يبدو كـ"أجنبية"، وأن هذا مخالف لضوابط الذوق في الأماكن العامة واحترامها، بعد وضع قانون بتغريم كل من يقدم على تعدي الذوق العام بقيمة 100 ريال سعودي للمرة الأولى و200 للثانية.

بينما تبعت المرأة دورية مرور يبدو أنهم أشاروا إليها بأن تتوقف، لكي يتم محاسبتها، وقد اندلعت موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغردون بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة.
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