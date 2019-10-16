فاطمة عادل: فيلم بين بحرين رسالة لتغيير العشوائيات

أكدت الفنانة فاطمة عادل، أنها كانت مستمتعة بشكل كبير أثناء تصويرها مشاهد فيلم "بين بحرين"، خاصة وأن فريق العمل كان متعاون مع بعضه البعض وأن الجميع كان لديه هدف، وكل شخص يريد أن يساهم في توصيل رسالة الفيلم.



وقالت فاطمة في تصريح لـ "صدى البلد" الفيلم يتحدث عن العديد من القضايا الإنسانية التي قد يتعرض لها فئة من المجتمع، ربما نحن لا نعيش الحياة التي يعيشونها في واقع الأمر، لكن هذة الفئة مازالت موجودة بالفعل، وهم لديهم العديد من المعتقدات الخاطئة التي لابد وأن يتم إصلاحها، إن الفيلم يناقش القضايا المتعلقة بالعشوائيات منها الزواج المبكر وعدم التعليم وختان الفتيات، وغيرها من القضايا التي تدمر جيل كامل.



"بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة.