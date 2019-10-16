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أخبار العالم

بسبب ابنه.. بايدن في موقف محرج خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
مناظرة المرشحين الديمقراطيين
مناظرة المرشحين الديمقراطيين
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رحيم يسري
بدأت المناظرة المرتقبة بين المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وتعد تلك المناظرة بين 12 متنافساً هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها منافسون بارزون لترامب مثل جو بايدن واليزابيث وارن وبيرني ساندرز، وفقا لصحيفة "الجارديان".

كما تأتي المناقشة في وقت يسعى فيه الكونجرس للبدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية التحقيقات في ضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لتشويه منافسه المحتمل جو بايدن.

وتجادل المتنافسون حول قضية "الرعاية الصحية" حيث اتفق السيناتور بيرني ساندرز مع خطة إليزابيث وارن للرعاية الصحية للجميع، بينما انتقد جو بايدن وايمي كلوبوشار الخطة المكلفة للغاية وغير الواقعية على حد وصفهم.

وأثيرت قضية نجل جو بايدن والتهم الموجهة إليه بسبب غموض تعاملاته في أوكرانيا، خاصة أنه كان محور النقاش بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي.

وخلال المناظرة، دافع جو بايدن عن نجه هنتر قائلا إن ابنه لم يرتكب خطأ أن الخطأ الحقيقي هو دونالد ترامب.

ودافع بايدن عن نجله مهاجما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم إقراره في وقت سابق بأنه لديه تحفظات على صفقات ابنه هنتر.

وأشار بايدن إلى أن نجله يتخذ القرار الخاص به بكل حرية مسلطا الضوء على أن عمل كل منهما منفصل عن الآخر، وأكد بايدن أنه لم يفعل شيئا خاطئا بل نفذ سياسة الولايات المتحدة للقضاء على الفساد في أوكرانيا.

بينما انتقد بعض المشاركين إثارة القضية خلال المناظرة ودفاع جو بايدن عن نجله وعن نفسه.
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