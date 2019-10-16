Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على حقيقة انفصال أصالة وطارق العريان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
Advertisements
آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الفترة القليلة الماضية أنباء تفيد بانفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بسبب منشورات أصالة الحزينة ورسائلها الغامضة عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت أصالة، مؤخرًا في مهرجان صنّاع الترفيه الذي تم إقامته في الرياض، بمفردها دون طارق العريان، الأمر الذي زاد من شكوك الكثيرين.

بينما التزمت أصالة الصمت ولم تصرح حتى الآن بحقيقة الأمر، وهو الذي جعل الجمهور يرجّح حقيقته، متسائلين إذا كانت هذه الأنباء غير صحيحة لماذا لم تقم بنفيها ونهي كل هذا الجدل؟.

يذكر أن آخر ألبوماتها الفنية هو ألبوم "في قربك" والذي حقق نجاحا كبيرا وتضمن العديد من الاغاني المتنوعة منها "جابو سيرته"، و"مبقاش سر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جابوا سيرته لـ أصالة تحقق 1.8 مليون مشاهدة في أقل من يومين

جابوا سيرته لـ أصالة تحقق 2.5 مليون مشاهدة

جابوا سيرته.. أغنية أصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

جابوا سيرته لـ أصالة تقترب من 6 ملايين مشاهدة

بسبب منى الشاذلي.. أصالة تحتل المركز الرابع عبر يوتيوب

أصالة: لهذا السبب شاركت فى تحدى غطاء الزجاجة.. فيديو

ترشيحاتنا

لدواع أمنية .. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد الهجوم عليها مجددا .. رحلة شيرين بين اعتزال الفن و السوشيال ميديا

كيف تخطى اتحاد الكرة أزمة مباراة القمة.. تفاصيل

محمود كهربا : الجدع هيفضل ثابت ميتهزش أبدا

رسالة نارية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة.. تعرف عليها

يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور