إيهاب الطاهر: حماية الأطباء أولوية عملنا

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والفائز بمقعد المجلس فوق السن للمرة الثانية على التوالي، إن أهم الملفات التي يتم استكمال العمل بها ولها أولوية عمل؛ قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم، ومحاسبتهم بشكل علمي قبل العرض على النيابة.



وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ملف حماية الأطباء أولوية عمل المجلس الجديد، من خلال عمل قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء وجعلها جريمة لا يجوز التصالح فيها، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.



وأضاف عضو المجلس، أنه جار التحضير لعقد أول اجتماع للمجلس الجديد خلال أيام، مما سيتضمن إعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب.



وأوضح أن النقابة تعمل على قدم وساق لتطوير الجانب العلمي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل للأطباء.

