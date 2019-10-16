أصالة عن لبنان: الحياة تتمثّل بك.. أنت الملاذ وأنت الفرح

دعمت الفنانة أصالة نصري، الشعب اللبناني، بعد نشوب الحرائق في بلدهم منذ نحو يومين، بشكل متكرر.



ونشرت أصالة نصري، صورة من الحرائق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها:" لأنّك معجزة حقيقيّه .. بعث الله لكَ من السماء ماء ليُطفئ نارًا لنّ تشوّه فيك وجهًا.. فأنت الصّامد الطيّب ، غضّ القلّب والرّوح ، طبعت على شعبك ملامحك ، ليصبح لبنان كأهله ، لا تخيفك الصدمات".



وتابعت أصالة نصري،:"إنّ جرحتك الحياة فيكَ دواءها ، فأصبحت أنتَ ذاتك أرزًا لا يحترق ولا يميل ولا يُكسر، لأنّ الحياة تتمثّل بكّ ، وأنت الملاذ وأنت الفرح، تُحبّ الحياة وفيكَ تمثّلت ، حماكَ الله لبنان الحبيب وأبعد عنّك كلّ شرّ".