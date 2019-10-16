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فن

أصالة عن لبنان: الحياة تتمثّل بك.. أنت الملاذ وأنت الفرح

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
دعمت الفنانة أصالة نصري، الشعب اللبناني، بعد نشوب الحرائق في بلدهم منذ نحو يومين، بشكل متكرر.

ونشرت أصالة نصري، صورة من الحرائق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها:" لأنّك معجزة حقيقيّه .. بعث الله لكَ من السماء ماء ليُطفئ نارًا لنّ تشوّه فيك وجهًا.. فأنت الصّامد الطيّب ، غضّ القلّب والرّوح ، طبعت على شعبك ملامحك ، ليصبح لبنان كأهله ، لا تخيفك الصدمات".

وتابعت أصالة نصري،:"إنّ جرحتك الحياة فيكَ دواءها ، فأصبحت أنتَ ذاتك أرزًا لا يحترق ولا يميل ولا يُكسر، لأنّ الحياة تتمثّل بكّ ، وأنت الملاذ وأنت الفرح، تُحبّ الحياة وفيكَ تمثّلت ، حماكَ الله لبنان الحبيب وأبعد عنّك كلّ شرّ".
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