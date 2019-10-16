Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
عزة مجاهد ابنة فيفى
عزة مجاهد ابنة فيفى عبده
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت "عزة " ابنة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي ملابس كاجول، وهو ما أبهر جميع متابعيها حول جمالها الأخاذ والذي ورثته عن والدتها.

وقد ارتدت عزة ابنة فيفي عبده بنطلوناً باللون الأزرق مقطع من منطقة الركبة ، وعليه بلوزة مكشوفة من الأكتاف ذات الألوان البنية المتداخلة. 

وقد تركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على اكتافها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث انها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في اختيار الاكسسورات فقد اكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
عزة مجاهد ابنة فيفى عبدة عزة مجاهد ابنة فيفى عبدة
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صور لـ بعثة يد الزمالك عقب وصولها مطار القاهرة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور

قصر وصقر.. بوتين ومحمد بن زايد يتبادلان الهدايا.. فيديو

تحذير من كارثة تهدد صحة العمال في قطر

أردوغان يعلن موعد تسلم المرحلة النهائية من منظومة أس 400 الروسية

هل يجوز التيمم بدلًا من الوضوء؟

Advertisements

موقف الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

جماهير الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد العائدة بـ كأس أفريقيا.. صور

تجدد اشتعال الحرائق في القرنة الحمرا والمطلة بـ لبنان

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

تعرف على حقيقة انفصال أصالة وطارق العريان

يخرج عن صمته.. طارق حامد يكشف عن مصيره في الزمالك .. فيديو

هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد