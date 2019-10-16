Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 على طريقته الخاصة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
Advertisements
محمد بدران
احتفل إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 39 اليوم الاربعاء على طريقته الخاصة.

وكتب إبراهيم سعيد، على "تويتر" ‏عامٌ مضى من عمري :كسبت فيه قلوبٌ طيبة وأشخاص رائعون وودعت آخرون ظنُّوا أني سأُعظّم غيابهم متناسين أن أمثالي لم يعد الغياب مؤثرًا في حياته لأني ببساطة اعتدت ع الخذلان ولا انظر للخلف .. والغياب لايُزعج من تلذذ بطعم الوحدة وفكره رحيلهم ووداعهم اقابلها 😁.

واضاف إبراهيم سعيد: " ‏مع غلق الباب ورمي المفتاح في البحر وقرار أخذته لن يدخل حياتي الا من يستاهل سواء صديق او حبيب وكل من خذلني وخرج من حياتي فهو بالنسبه لي مجرد ×.

وتابع إبراهيم سعيد" ‏عامٌ مضى: فشلت ببلوغ أشياء كثيرة تمنيتها ومازلت احاول لتحقيقها ولكن الجميل أني حافظت على إنسانيتي وشخصيتي واستقلالي بذاتي لا انافق ولا اجامل احد عشان مصلحه لأني علي ثقه ان القادم دائما اجمل باذن الله.
إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 على طريقته الخاصة
إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 على طريقته الخاصة
Advertisements

ترشيحاتنا

3 أدعية حرص عليها النبي عند الوضوء .. تعرف عليها

بسبب ابنه.. بايدن في موقف محرج خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة

فتوى تاريخية .. أحمد موسى: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا .. فيديو

هاني حتحوت يطالب بمحاسبة المسئول عن الاحتقان بين الأهلي والزمالك.. فيديو

احذر.. مدخنو الحشيش يعرضون زوجاتهم للخطر

مرتضى منصور يشن هجوماً نارياً على كهربا والنادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور