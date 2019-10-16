إبراهيم سعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 على طريقته الخاصة

عامٌ مضى من عمري :

كسبت فيه قلوبٌ طيبة وأشخاص رائعون وودعت آخرون ظنُّوا أني سأُعظّم غيابهم متناسين أن أمثالي لم يعد الغياب مؤثرًا في حياته لأني ببساطة اعتدت ع الخذلان ولا انظر للخلف .. والغياب لايُزعج من تلذذ بطعم الوحدة

وفكره رحيلهم ووداعهم اقابلها 😁 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) October 16, 2019

احتفل إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 39 اليوم الاربعاء على طريقته الخاصة.وكتب إبراهيم سعيد، على "تويتر" ‏عامٌ مضى من عمري :كسبت فيه قلوبٌ طيبة وأشخاص رائعون وودعت آخرون ظنُّوا أني سأُعظّم غيابهم متناسين أن أمثالي لم يعد الغياب مؤثرًا في حياته لأني ببساطة اعتدت ع الخذلان ولا انظر للخلف .. والغياب لايُزعج من تلذذ بطعم الوحدة وفكره رحيلهم ووداعهم اقابلها 😁.واضاف إبراهيم سعيد: " ‏مع غلق الباب ورمي المفتاح في البحر وقرار أخذته لن يدخل حياتي الا من يستاهل سواء صديق او حبيب وكل من خذلني وخرج من حياتي فهو بالنسبه لي مجرد ×.وتابع إبراهيم سعيد" ‏عامٌ مضى: فشلت ببلوغ أشياء كثيرة تمنيتها ومازلت احاول لتحقيقها ولكن الجميل أني حافظت على إنسانيتي وشخصيتي واستقلالي بذاتي لا انافق ولا اجامل احد عشان مصلحه لأني علي ثقه ان القادم دائما اجمل باذن الله.