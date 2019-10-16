نتمنى موسماً دون مؤجلات.. أيمن يونس يعلق على تأجيل مباراة القمة

علق أيمن يونس لاعب نادي الزمالك على تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري المصري، من قبل اتحاد الكرة وذلك لدواعٍ أمنية.





وكتب أيمن يونس، على حسابه بموقع "تويتر" ‏تأجيل مباراة الأهلي والزمالك.. قرار غير مقبول وكلمه.. تأجيل أمني.. كلمه غير مقبولة علي الإطلاق في بلد استضافت كأس الأمم الافريقية من فتره قليلة".





وأضاف أيمن يونس: "علي المسؤولين في اتحاد الكرة تحديد ميعاد جديد وفورا للمباراة وإعلامه للجميع مع تقديم اعتذار للجماهير نتمني موسما بدون مؤجلات زهقنا.



