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رياضة

شاهد.. جماهير الزمالك في انتظار كوماندوز اليد بعد التتويج الأفريقي الـ12

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:48 ص
صدى البلد
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ريهام بكير - عبدالله هشام
توافد آلاف من جماهير الزمالك، على مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، التي تعود من الرأس الأخضر إلى القاهرة بعد قليل بعد التتويج باللقب الأفريقي رقم 12 والتي توجت به على حساب سبورتنج بعد الفوز عليه 33-31.

وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا والأهلى صاحب الخمسة ألقاب.

ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد، فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و1980 و1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.

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