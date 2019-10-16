كفاية تضليل.. محمد رمضان تعليقًا على كذب قناة الجزيرة بشأن فيديو الطائرة

تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين #كفاية_تضليل بقى 😒 pic.twitter.com/yceNkiH0eo — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 15, 2019

رد النجم محمد رمضان، على مقطع فيديو، بثته قناة الجزيرة القطرية بعد تناولها واقعة قيادته الطائرة أثناء ذهابه إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض.ونشر محمد رمضان فيديو للجزيرة عبر حسابه على "تويتر" نافيًا أنه كان يقود طائرة ركاب مدنية: "‏‏تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين ‎#كفاية_تضليل بقى 😒".وتابع: "واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل".واختتم محمد رمضان، الفيديو: "ووصلنا بالسلامة قبل معادنا" ومشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.