وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور

أثارت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، وهو يركب حصانا في أثناء تساقط الثلوج على جبل بايكتو، اهتمام كثير من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وزار زعيم كوريا الشمالية، قصر الشمس "كومسوسان"، الذي يعد بمثابة ضريح يكرم الزعيمين السابقين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 74 لتأسيس حزب العمال الحاكم، والتي تصادف يوم 10 أكتوبر.





وتوجه كيم جونج أون لزيارة "كومسوسان" مع أعضاء المكتب الرئاسي للجنة المركزية لحزب العمال في يوم 10 أكتوبر، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.





ونالت الصور المنشورة من قبل الوكالة، إعجاب المتابعين على مواقع التواصل، واهتمام وسائل الإعلام، نظرا لظهوره بشكل مختلف خلالها.



