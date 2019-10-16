Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
Advertisements
رحيم يسري
أثارت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، وهو يركب حصانا في أثناء تساقط الثلوج على جبل بايكتو، اهتمام كثير من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار زعيم كوريا الشمالية، قصر الشمس "كومسوسان"، الذي يعد بمثابة ضريح يكرم الزعيمين السابقين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 74 لتأسيس حزب العمال الحاكم، والتي تصادف يوم 10 أكتوبر.

وتوجه كيم جونج أون لزيارة "كومسوسان" مع أعضاء المكتب الرئاسي للجنة المركزية لحزب العمال في يوم 10 أكتوبر، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ونالت الصور المنشورة من قبل الوكالة، إعجاب المتابعين على مواقع التواصل، واهتمام وسائل الإعلام، نظرا لظهوره بشكل مختلف خلالها.

جدير بالذكر أن "كومسوسان" هو المكان الذي تحفظ فيه جثتي كيم إيل-سونج وكيم جونج-إيل، جد الزعيم الحالي ووالده.
وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور
وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور
وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعديل دستور كوريا الشمالية.. كيم جونج اون يسير على خطى جده الرئيس الأبدي

ترشيحاتنا

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

الكوماندوز.. فريق يد الزمالك يحتفل مع الجماهير أمام مطار القاهرة.. فيديو وصور

أردوغان يعلن موعد تسلم المرحلة النهائية من منظومة أس 400 الروسية

مين أحلى؟.. شاهد جوهرة تتألق برفقة مايا دياب

نبيل شعيل يوجه رسالة لأمير الكويت بعد إعلان عودته للبلاد.. شاهد

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل

Advertisements

موقف الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

جماهير الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد العائدة بـ كأس أفريقيا.. صور

تجدد اشتعال الحرائق في القرنة الحمرا والمطلة بـ لبنان

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

تعرف على حقيقة انفصال أصالة وطارق العريان

هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

يخرج عن صمته.. طارق حامد يكشف عن مصيره في الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد