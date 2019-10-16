بوتين يلتقي ولي عهد أبو ظبي.. عقوبات أمريكية جديدة مرتقبة على تركيا.. أبرز ما جاء بصحف الإمارات

تصدرت جولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنطقة وزيارته دولة الإمارات ومن قبلها المملكة العربية السعودية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، إضافة إلى العملية العسكرية التركية في سوريا .





أبرزت صحيفة البيان لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث استقبل بن زايد بوتين الذي وصل في زيارة إلى الإمارات ، مؤكدا أن زيارة الرئيس بوتين تاريخية، وتجسّد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، مرحبًا بضيف البلاد الكبير ضيفًا عزيزًا على الإمارات وشعبها.





وقال الشيخ بن زايد في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أرحّب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفًا عزيزًا على الإمارات وشعبها، زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية، ماضون معًا نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين».





وتوجه الزعيمان إلى قصر الوطن، حيث مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ـ لدى وصوله إلى القصر.





فيما اهتمت صحيفة "الاتحاد" بالتحركات الأمريكية إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث بات عدد النواب الأمريكيين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الداعين إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا في تزايد مستمر.





وقال النواب إن تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير كافية لمعاقبة تركيا على اعتدائها على شمالي سوريا، واوضح عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي كريس فان هولن، والذي صاغ تشريع العقوبات بتأييد من الحزبين، خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة بالولايات المتحدة، "في الواقع أن ما فعله الرئيس حتى الآن هو أولا، إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق العملية التركية، والآن العقوبات التي أعلنها أمس تثير الشفقة".





كما وجه الجمهوريون، الذين عادة ما يدافعون عن ترامب المنتمي لحزبهم، انتقادات نادرة لترامب بسبب سحبه القوات من سوريا والعقوبات التي أصدرها.





وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، سحب القوات الأميركية من المناطق الكردية بالقرب من الحدود التركية، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تعطي الضوء الأخضر لغزو تركي تم التخطيط له قبل فترة طويلة.

كما أوقف ترامب، أمس الاثنين وبعد انتقادات كبيرة لتحركاته، مفاوضات تجارية مع أنقرة بقيمة أكثر من 100 مليار دولار وضاعف الرسوم الجمركية على الصلب التركي، التي تبلغ حاليا 25%.





من جانبها اهتمت الامارات اليوم بالشراكة الاستراتيجية مع موسكو ولقاء الرئيس الروسي أول رائد فضاء إماراتي، حيث التقى الرئيس الروسي على هامش الزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي اللذين حرصا على الترحيب به في دولة الإمارات وتحيته باللغة الروسية، معربًا عن سعادته بلقائهما، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية في خدمة بلدهما، والإسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.





كما سلطت الصحف الضوء على تعليق الخارجية الأمريكية على فوز قيس سعيد برئاسة تونس، حيث هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلًا إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمّة على طريق الديموقراطية في تونس".





وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس".





وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".





وانتخب قيس سعيّد، أستاذ القانون، رئيسًا لتونس يوم الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال نبيل القروي.





بينما اهتمت الخليج بالتحذير الفرنسي لتركيا وأمريكا حيث قال رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب، إن تنظيم داعش الإرهابي سيعود لا محالة في شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق بعد القرارات الأمريكية والتركية.





وأوضح فيليب، في رد على أسئلة كثيرة طرحت عليه أمام الجمعية الوطنية بشأن العدوان التركي على شمال سوريا، أن تركيا والولايات المتحدة "تتحملان مسؤولية كبيرة جدا" إزاء ما آل إليه الوضع في شمال شرق سوريا، وفي "المنطقة" بشكل عام، معربا عن "الأسف" لصدور "قرارات كارثية" خلال الفترة الأخيرة.





وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه ستكون لهذه القرارات "تداعيات خطيرة جدا" معربا عن "استهجانه" لها، مضيفا أن "الذين اتخذوا هذه القرارات يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في المنطقة".



