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منوعات

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:32 ص
العثور على طفلة حية
العثور على طفلة حية داخل قبر
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عزة عاطف
لطالما سمعنا عن آباء بلا قلوب تركوا أبناءهم أمام المساجد والملاجئ، ليواجهوا مصيرهم إما بالموت بردًا أو التشرد، باستثناء المحظوظين حين يجدون من يكفلهم، لكن أن تُنتزع الرحمة من قلوب أشخاص ليلقوا بطفلة حية في مقبرة فهذا هو الأبشع.

لا أحد يعلم ما هي الظروف التي دفعت شخص ما لم يحمل في قلبه ذرة رحمة بأن يدفن طفلة عمرها 4 أيام حية داخل مقبرة في شمال الهند، ولحسن حظها وسوء حظه عثر عليها أبوين كانا للتو قد فقدا ابنتهما.

وكأن الله عوضهما بطفلة جديدة، ذهب الأب والأم ليدفنا طفلتهما في محرقة الجثث فتفاجئا بطفلة حية داخل المقبرة وقد وُضعت في "وعاء"، وعندما تأكدا بأنها على قيد الحياة نقلاها بسرعة إلى المستشفى.

وكانت الطفلة نحيلة جدًا، وفي حالة يرثى لها، فما أصعب تلك اللحظات التي مرت بها داخل ظلمة القبر التي ليست هي أشد ظلمة من قلب من وضعها فيه، دخلت الطفلة العناية المركزة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

ويقول الدكتور «فيمال كومار» لـ"رويترز": "الطفلة بحالة سيئة، حيث تعاني من انخفاض حرارة الجسم ولا تستطيع الأكل، فحالتها ليست مستقرة"، وأضاف: "إنها تتلقى العلاج الآن، ولنرى ما سيحدث".

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقًا، للعثور على والدي الطفلة، حيث ستتم توجيه تهمتي "محاولة قتل، وإهمال طفلة" إليهما، في حال إلقاء القبض عليهما.
العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها
العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها
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