رويترز: أمريكا شنت هجوماً إلكترونياً على إيران عقب هجمات أرامكو

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية، قولها إن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا على إيران، عقب الهجمات على منشآت أرامكو السعودية، في 14 سبتمبر الماضي.



وأضافت المصادر، أن الهجوم الإلكتروني الأمريكي على إيران استهدف قدرة إيران على نشر الدعاية الخارجية.



وأوضحت أن الهجوم الإلكتروني الأمريكي على إيران، وسيلة للرد دون التسبب في ضحايا مدنيين.