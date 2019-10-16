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رياضة

جمال الغندور يكشف حقيقه طلبه تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، حقيقه طلبه تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي ومنافسه الزمالك، والتي كان من المقرر لها اقامتها السبت المقبل بالجولة الرابعة قبل تأجيلها بشكل رسمي بناء على تعليمات الأمن.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية، أنه تحدث فقط عن ضرورة إبعاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عن يومي السبت والأحد، لانشغال الحكام الكبار في أوروبا بإدارة مباريات الدوريات المحلية، ولكن تصريحاته أساء البعض فهمها.

وأشار إلى أن الدوري السعودي لكرة القدم يزيد صعوبة استقدام حكام أجانب مميزين لأنه يستقدم 8 حكام أسبوعيًا لإدارة مبارياته باتفاقيات مسبقة وهو أمر يجعل مهمتنا صعبة.

وأشار إلى أنه خاطب 12 دولة أوروبية لترشيح حكام لإدارة لقاء القمة بعد تأجيله وحصل على موافقات من بيلاروسيا وهولندا بحكام من النخبة الأوروبية بجانب اليونان.
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