الطلاء بلون موحد.. مباني الشرقية تتزين وتشطيب الواجهات شرط الترخيص

اصدؤ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي تعليمات مشددة بضرورة استمرار أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية ضمن الخطة الموضوعة لتطوير وتجميل المحافظة والتى تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الانترلوك ودهان البلدورات ورفع كفاءة ورصف الطرق ، وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبي الطريق، ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين حفاظًا على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.





كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد مضيفًا إلى إنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.





كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.





مؤكدًا عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار وفقًا لأحكام المواد 138,139,140,176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات.



