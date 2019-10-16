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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 -10- 2019.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 16 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 16 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 16 - 10 - 2019، على النحو التالي:

عيار 24: 777 جنيها
عيار 21: 680 جنيها
عيار 18: 583 جنيها
عيار14: 453 جنيها
الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا

ويشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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