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أخبار العالم

هروب 9 فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد غرب سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
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رويترز
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فرار 9 فرنسيات من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غرب سوريا.

وأضاف أنه سأتوجه إلى العراق لبحث الإطار القضائي للتمهيد لمحاكمة المتشددين في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا كلا من الأكراد والقوات التركية عدم تهريب أو هروب أعضاء تنظيم داعش من السجون السورية.
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