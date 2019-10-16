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رياضة

صادق وابو اليزيد يواصلان التأهيل في الاسماعيلي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
يواصل إبراهيم أبو اليزيد و محمد صادق لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي ، برنامجهما التأهيلى من أجل العودة سريعا لتدريبات الفريق الجماعية تمهيدا للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة.

وخلال الفترة الماضية أدى اللاعبان البرنامج التأهيلى تحت قيادة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى ، وذلك وفق تعليمات الجهاز الفني للدراويش.

واصيب ابو اليزيد، أبو اليزيد ، فى لقاء الفريق أمام أهلى بنغازى الليبى بكأس محمد الخامس للأندية الأبطال ، بينما أصيب صادق خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى إطار تحضيراته لإنطلاق بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام المقرر إقامتها فى مصر .
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