صادق وابو اليزيد يواصلان التأهيل في الاسماعيلي

يواصل إبراهيم أبو اليزيد و محمد صادق لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي ، برنامجهما التأهيلى من أجل العودة سريعا لتدريبات الفريق الجماعية تمهيدا للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة.



وخلال الفترة الماضية أدى اللاعبان البرنامج التأهيلى تحت قيادة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى ، وذلك وفق تعليمات الجهاز الفني للدراويش.



واصيب ابو اليزيد، أبو اليزيد ، فى لقاء الفريق أمام أهلى بنغازى الليبى بكأس محمد الخامس للأندية الأبطال ، بينما أصيب صادق خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى أمام جنوب أفريقيا فى إطار تحضيراته لإنطلاق بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عام المقرر إقامتها فى مصر .