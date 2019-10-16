Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
القتيل
القتيل
Advertisements
همت الحسينى
تحولت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة لثكنة عسكرية، عقب إشعال الأهالى النيران بمنزل إحدى السيدات، حيث وجهت لها تهمة قتل شاب يعمل لديها بعد تعذيبه وإذلاله وادعاء موته بسبب تعاطى المخدرات.

واجتاح الغضب القرية بأكملها، عقب نشر فيديو لشخص يعذب آخر، حيث تم قيده بسلاسل وقام بتعذيبه وضربه بوحشية بتوجيه من السيدة التى يعمل معها هو والمجنى عليه.

وأكد أحد الأهالى أن المجنى عليه وشقيقه محمد يعملان لديها، وأن الجانى أيضا على جسده علامات تعذيب، مما يشير إلى أن ما حدث كان بأوامر منها، خاصة أن الجانى فر هاربا، حيث لم يتحمل إكمال تعذيب المجنى عليه وفر هاربا من الطابق الثانى.

وقال أحد المواطنين إن المجنى عليه يدعى أحمد المتولى، ١٩ عاما، وهو من أسرة فقيرة، كان يعمل لدى سيدة للإنفاق على أهله، ولكنه حاول أكثر من مرة الرحيل إلا أنها كانت تهدده بالحبس ويضطر للعودة خوفا من نفوذها.

وأضاف: "ادعت السيدة أنه سرقها حتى لا يهرب من جديد، وأوصت الجانى بتعذيبه وقيده حتى لا يقوم رجالها بتعذيبه هو، ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متاثرا بالتعذيب".

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز المنصورة بمصرع أحمد المتولى، ١٩ عاما، والشهير بـ"سكلانة"، إثر تعرضه للتعذيب بقرية تلبانة، وأشعل الأهالى النيران فى منزل سيدة تدعى فادية كان يعمل لديها، متهمين إياها بالتحريض على قتله وتعذيبه بوحشية.

فيما قامت المباحث بجهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتم القبض على السيدة والجانى، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور
قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور
قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور
قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور
قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تتعرض للاغتصاب.. تفاصيل تقرير الطبيب الشرعى للطفلة جنة ضحية التعذيب فى الدقهلية

مفاجآت فى جلسة محاكمة جدة الطفلة جنة.. إيداع المتهمة مستشفى الامراض العقلية .. توجيه تهمة جديدة بتعذيب أمانى شقيقة المجنى عليها

تدّعي الجنون .. مفاجآت في محاكمة جدة الطفلة جنة تنتهي بتحويلها لـ مستشفى الأمراض العقلية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

في ذكرى رحيله.. ابنة عمر الحريري تخفي عليه مرضه 4 سنوات

محمد بركات يكشف كواليس جلسة البدري مع طارق حامد بعد أزمته مع الزمالك

فى اليوم العالمي للتغذية.. احترسي.. عادات تضرب جهاز المناعة لك ولطفلك

الوسادة الخالية.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بـ إطلالة دون مكياج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى الدقهلية يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بعد تعذيب عامل حتى الموت.. صور

كارثة تهدد الصحة.. مكامير الفحم تخنق قرى الدقهلية

الكوماندوز.. 50 صورة ترصد الاحتفال الأسطوري لجماهير الزمالك أمام مطار القاهرة