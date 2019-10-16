خير دعاية لمصر..أحمد مجدي يعلق على نجاح فعاليات مؤتمرات القاهرة الثلاث..فيديو

قال الإعلامي، أحمد مجدي، إن الأوضاع فى تحسن يوم بعد يوم ومصر تستعيد مكانتها الطبيعية على مستوى العالم والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن نجاح فعاليات مؤتمرات القاهرة الثلاث يؤكد نجاح مصر واستعادتها لمكانتها.









وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه، برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الفعاليات كانت مختلفة أولهم مؤتمر مصر تستطيع للاستثمار والتنمية فى نسخته الخامسة، والذى يشارك فيه المصريين بالخارج والجالية المصرية، إضافة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر العالمى الخامس للإفتاء لدور وهيئات الإفتاء بدول العالم.





وأشار مجدي إلى أن، اليوم سيتم انطلاق نموذج للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية للسكان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويجمع المؤتمر أكثر من 250 شابا من مختلف دول العالم.



