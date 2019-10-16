لميس سلامة تكشف تفاصيل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب.. فيديو

ويهدف المؤتمر إلى جمع أفكار الشباب الفريدة من أجل النهوض ببرنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتسليط الضوء على دور الشباب في العمل مع حكوماتهم لضمان التنفيذ الكامل والمعجل لأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والموجود ضمن أهداف التنمية المستدامة.







في النهاية، سيمنح المؤتمر المشاركين الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار.

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب، بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضحت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أنه يستمر المؤتمر على مدى يومين نموذج للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضافت لميس سلامة أن المؤتمر يجمع أكثر من ٢٠٠ شاب من ٥٣ دولة من جميع أنحاء العالم، حيث يمنح فرصة لمحاكاة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي الذي أقيم في القاهرة في عام ١٩٩٤، حيث شهد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية اعتماد برنامج العمل من قبل ١٧٩ دولة.