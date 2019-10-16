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محافظات

لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تنقذ قطة من أعلى نخلة بدمياط

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
في مشهد إنسانى، تجمع العشرات من المواطنين وأفراد الحماية المدنية بدمياط، أمام أحد الفنادق بمدينة رأس البر لإنقاذ قطة ساقها حظها التعس لأن تتسلق نخلة في الشارع، وكادت تفقد حياتها لأن ارتفاع النخلة شاهق للغاية، وفي حالة القفز من أعلى النخلة ستسقط جثة هامدة لولا أن أنقذتها العناية الإلهية بتدخل أفراد الحماية المدنية.

على الفور قام الأهالى بإخطار شرطة النجدة التى قامت بدورها بإخطار الحماية المدنية التى توجهت إلى مكان الواقعة، وبدأت في عملية إنقاذ القطة، وبعد ما يقرب من نصف ساعة تم إنقاذ القطة وإنزالها من أعلى النخلة وسط حالة من الفرحة العارمة بين المارة والمواطنين المتواجدين بالشارع.

والمثير للضحك أنه فور إنقاذ القطة من السقوط من أعلى النخلة وعقب وصولها لأيدي أفراد الحماية المدنية، تركتهم وأخذت تسير بشكل منطلق في الشارع فرحة بإنقاذ حياتها.
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