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أخبار العالم

سيدة عربية تقتحم مطعما بسيارتها في السعودية.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية شريط فيديو لاقتحام سيدة بسيارتها لمطعم في مدينة جدة السعودية، ليتفاجأ العاملون بها أمامهم.

ويظهر شريط الفيديو المنتشر اقتحام سيارة تقودها سيدة لمحل لبيع الشاورما بمدينة جدة السعودية، الأمر الذي تسبب في تحطيم واجهة المحل، وإصابة عدد من العاملين.

وأشاد المشاركون بما قام به إحد العمال، حيث قام بإطفاء الغاز المتواجد في المحل، لعدم وقوع كارثة في المكان.

وتلقى مرور محافظة جدة، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين بمدينة جدة، لمركبة تقودها سيدة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين.

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