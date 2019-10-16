راعيتها الأولى.. أمريكا تتناسى وتدعو قطر لوقف إرهاب إيران

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا لم شمل الدول الخليجية واتحادهم من أجل دحر خطر إيران، لكنها من الواضح أنها تناست أن قطر ترعى إرهاب إيران وميليشياتها، ما جعلها تدعوها إلى التعاون من أجل مواجهة طهران.



ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فمن المقرر أن يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، قطر، غدا الخميس، وحتى السبت المقبل، لمطالبتها بالوقوف ضد إيران.



وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن "شنكر" سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعددا من المسئولين، حيث يدعوهم لضرورة توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.



ودائما ما تعترف قطر وإيران، بتعاونهما المكثف، فضلا عن دعم الدوحة الأساسي للجماعات الإرهابية وميليشيا إيران بالأموال والدفاع عن ما تقوم به من زعزعة استقرار الدول العربية.