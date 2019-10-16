أبرزهم إسبانيا وإيطاليا.. تأهل 6 منتخبات رسميا إلى يورو 2020

انتهت فترة التوقف الدولية الحالية، بتأهل 6 منتخبات إلى أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك خلال فترة التصفيات المؤهلة للبطولة.



وضمنت منتخبات بلجيكا - إيطاليا - روسيا - بولندا - أوكرانيا - إسبانيا، التأهل بشكل رسمي إلى بطولة "يورو 2020"، قبل جولتين على نهاية التصفيات.



ويشارك 55 منتخبًا في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020"، حيث تم توزيعهم على 10 مجموعات، لينضم 5 منتخبات لـ5 مجموعات، بينما ينضم 6 منتخبات لـ5 مجموعات أخرى، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى نهائيات أمم أوروبا مباشرة، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخبًا.



وتشهد بطولة "يورو 2020"، مشاركة 24 منتخبًا، حيث يتأهل 20 منتخبًا، ويتبقى 4 أماكن آخرين، سيحددهم ملحق خاص بالمسابقة الأوروبية، لأفضل 4 منتخبات.



ومن المقرر أن تنتهي التصفيات في 19 نوفمبر المقبل، وبعد تأهل 20 منتخبًا، ستجرى قرعة الملحق المؤهل لمنح فرصة التأهل لـ4 منتخبات أخرين يوم 22 نوفمبر من الشهر ذاته.



وينطلق الملحق المؤهل لليورو في 26 مارس عام 2020، وينتهي يوم 31 من الشهر ذاته، قبل بداية اليورو.



موعد البطولة:



تقام البطولة يوم 12 يونيو عام 2020، وتنتهي 12 يوليو من العام ذاته.



الدول المضيفة للبطولة:



أمستردام - هولندا

باكو - أذربيجان

بلباو - إسبانيا

بوخارست - رومانيا

بودابست - المجر

كوبنهاجن - الدنمارك

دبلن - أيرلندا

جلاسكو - أسكتلندا

لندن - إنجلترا

ميونيخ - ألمانيا

روما - إيطاليا

سان بطرسبرج - روسيا