خبير تأمين: مطلوب إنشاء صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية

طالب همام بدر، رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين، بوضع دراسة مستفيضة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية للتأمين على أصول الدولة والهيئات الحكومية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح همام بدر أن التفكير فى حماية تلك الأصول التى تقدر بالمليارات تعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن التأمين على الهيئات الحكومية فى كثير من الدول هو إجراء متبع فى جميع أسواق دول العالم، وبالتالى مطلوب إنشاء صندوق حكومي للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية، وهو موجود على مستوى المؤسسات الضخمة فى كثير من دول العالم وليس على مستوى مؤسسات الدولة نفسها، نظرا لأن هذه الممتلكات معرضة للخطر فى أى وقت.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن شركات التأمين لديها الرؤية الكافية لإدارة الخطر التى من الممكن أن تتعرض لها تلك الممتلكات والتى تقدر بالمليارات من الجنيهات، بحيث يتم إنشاء هذا الصندوق عن طريق مؤسسات ذات ملاءة مالية ضخمة قادرة على احتياجات السوق.



وأضاف أن أصول الدولة تعد متنوعة ومنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية تحتاج إلى مثل هذا الاتجاه، وهو وجود تأمين على أصولها المتنوعة.



ولفت إلى أنه يجب أن يتم استغلال الوفرات المالية فى هذا الصندوق فى إنشاء طرق جديدة تخدم عمليات التنمية، كما هو مطبق فى بعض الدول الأخرى، خصوصا فى دولة نيوزلندا على سبيل المثال لا الحصر، فصناعة التأمين مرتبطة فى الأساس بالتطور العلمى.

