قائد النصر السعودي على أعتاب الفترة الحرة

ينتظر عمر هوساوي، قائد فريق النصر السعودي وقلب دفاعه، دخول الفترة الحرة، التي تمكنه من الانتقال لأي نادٍ آخر بداية من عام 2020.



وقالت مصادر لجريدة "عكاظ" السعودية، إن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت، تعمل على تقديم عرض لللاعب حال رغبة روي فيتوريا المدير الفني للنصر، في تمديد عقد اللاعب.



وأكدت المصادر وجود شبه توافق بين إدارة النادي واللاعب، لكنهم لم يحددوا المدة الزمنية للعقد حتى الآن، لكن من المقرر أن تتراوح من عام لعامين، نظرًا لوصول هوساوي لسن 34 عامًا.



يذكر أن اللاعب أعلن عن اعتزاله اللعب الدولي قبل لقاء المنتخب السنغافوري ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.