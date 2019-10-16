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جهاز المشروعات: معرض صنع فى دمياط يقدم خصومات تصل إلى 50%.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "صنع فى دمياط" يقام للمرة الثالثة على التوالى، لافتًا إلى أنه يقام سنويًا لمدة 40 يوما، ويشارك فى كل دورة 50 عارضا.

وأوضح طارق صبور، فى لقاء خاص مع الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أنه يعتبر المعرض الأول ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، حيث تنطلق المرحلة الثالثة اليوم وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الرابعة في 26 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، وتهدف هذه المعارض إلى فتح فرص تسويقية جديدة للأثاث الدمياطى.

وأضاف طارق صبور، أن معرض صنع في دمياط ينظم السنة الرابعة في مبنى جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر ويقام كل سنة ومدته 40 يومًا على أربع دورات كل دورة 10 أيام يشارك فيه 45-50 عارضًا ويستهدف توفير فرص كبيرة لتسويق منتجات الأثاث المصنع في محافظة دمياط مع إتاحة المجال للمشترين له في القاهرة والمناطق الأخرى.

وأشار طارق صبور إلى أن جهاز المشروعات قدم دعمًا كاملًا للعارض في سعر الإيجار للمتر الذى بلغ 200 جنيه فقط، في حين أن سعر الإيجار بالخارج كبير جدًا، وأن أغلب العارضين من المستفيدين من خدمات جهاز المشروعات الصغيرة، سواء المستفيدين ماليًا بقروض الجهاز، ومن المستفيدين من الخدمات غير المالية والدعم الفنى المقدم من الجهاز، موضحًا أن جهاز المشروعات يقيم تقريبًا 22 معرضًا سنويًا لدعم الصناعات المختلفة.

وأكد أن المعرض يقدم خصومات تصل إلى 50% على المعروضات من 200 عارض من صناع الأثاث.
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