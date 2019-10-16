جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقي تتصدران مؤشر الجوع

تصدرت منطقتا جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقي مؤشر الجوع الذي أعلنته منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية.



وكشفت المنظمة أن المنطقتين سجلتا أعلى قيم في المؤشر هذا العام بواقع 29.3 نقطة و28.4 نقطة لكل منهما، وبالتالي تم تصنيفهما في فئة "حاد".



في الوقت نفسه، حذرت المنظمة الألمانية من مخاطر جديدة على الأمن الغذائي العالمي بسبب تغير المناخ.



وذكرت المنظمة - في مؤتمر نظمته في العاصمة الألمانية برلين - أن مكافحة الجوع وسوء التغذية يتطلب إجراءات واسعة النطاق للقضاء على المشكلات التي ترتبط بتغير المناخ والحد من التغييرات البيئية التي قد تكون كارثية على البشرية.



وأكدت المنظمة ضرورة تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث وتوفير تمويل كاف لإجراءات حماية المناخ، مضيفة أنه يتعين الحد من تغير المناخ بدون تعريض الأمن الغذائي للخطر.