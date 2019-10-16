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منوعات

دراسة: تراجع مستويات التعليم في أفريقيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
أطفال في فصل دراسي
أطفال في فصل دراسي
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أ ش أ
كشفت دراسة جامعية نشرتها مؤسسة "مو إبراهيم" العالمية عن تراجع مستوى التعليم الذي تقدمه الدول الأفريقية على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف مؤشر الحوكمة الأفريقية أن ضعف فرص الوصول لمستوى التعليم الجامعي يترك المواطنين غير مؤهلين لدخول سوق العمل.

وتوقعت الدراسة أن تصبح المشكلة أشد حدة في الجزء الأكبر من أفريقيا بعد 15 عاما من الآن.

وفى الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى تحقيق بعض التقدم في مجالي الصحة والتغذية لكنها قالت أن الحكومات الأفريقية ككل لم تتمكن من ترجمة النمو الاقتصادي إلى فرص لمواطنيها.

يذكر أن مؤسسة "مو ابراهيم" هي مؤسسة أطلقها مبادر الاتصالات النقالة الدكتور محمد ابراهيم السوداني الجنسية في عام 2005 وقدم جائزة "مو إبراهيم" لدعم وتشجيع الحكم الرشيد في القارة الأفريقية وهي جائزة سنوية قيمتها خمسة ملايين دولار ومبلغ 200 ألف دولار تمنح سنويًا لمدى الحياة لأفضل رئيس أفريقي يقوم بجهود واضحة ومعترف بها في مجال بسط الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية ويتنازل سلميًا وديمقراطيًا عن السلطة.
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