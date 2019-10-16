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منوعات

دراسة: تزايد الإقدام على الانتحار بين المراهقين الأمريكيين من السود

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
انتحار
انتحار
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أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن المزيد من المراهقين السود في الولايات المتحدة قد حاولوا الانتحار في السنوات الأخيرة.

فقد توصل الباحثون في جامعة نيويورك إلى أنه بين عامي 1991 و2017، كانت هناك زيادة في عدد المراهقين السود الذين قالوا إنهم حاولوا الإنتحار في العام الماضي.. كان ذلك على عكس المجموعات العرقية والإثنية الأخرى، التي انخفضت معدلاتها المبلغ عنها أو ظلت ثابتة. 

وتضيف النتائج - التي نشرت فى عدد أكتوبر من مجلة "طب الأطفال"، مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات الانتحار في الولايات المتحدة. لكنها لا تكشف عن أسباب هذا الاتجاه المقلق بين المراهقين السود. 

وقد لاحظ الدكتور بنجامين شين، وهو طبيب نفساني للأطفال والمراهقين في النظام الصحي لجامعة نورث شور، أن المراهقين السود تعرضوا لسنوات أقل لخطر الانتحار مقارنة بنظرائهم البيض.
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دراسة: الإقدام على الانتحار يتزايد بين المراهقين الأمريكيين من السود

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