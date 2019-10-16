مولد شيخ العرب.. الطرق الصوفية تحتفل والمفتي يؤم المصلين في طنطا

تنظم مشيخة الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى وشيخ مشايخها احتفالات بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، بالسرادق الرئيسي المقام بساحة المولد لمشيخة الطرق الصوفية.



يشارك في الاحتفالات عدد من المسئولين التنفيذيين وأعضاء المجلس الاعلى للطرق الصوفية ومشايخ أعضاء الطرق الصوفية من مختلف محافظات مصر، وسط حشد كبير من أبناء ومحبي الطرق الصوفية حيث من المقرر أن يعلن القصبى على عدد من التوصيات خلال المؤتمر الصوفي لأبناء الصوفية وللشعب المصرى جميعا .



كما يشهد كلا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى صلاة الجمعة القادمة بمسجد سيدى أحمد البدوى الجمعة المقبلة ويؤم المصلين فيها فضيلة مفتي الجمهورية.

