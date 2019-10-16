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أخبار العالم

سيدتان من إيران..أول كابتن طيار ومساعدتها تدخلان التاريخ

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
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محمد علي
في أول رحلة جوية إيرانية نسائية، قادت كابتن طيار، وطيارة مساعدة أولى تجاربهما الداخلية ذهابًا وإيابًا من طهران إلى مشهد في 14 أكتوبر، مما جعلهن أول نساء يقدن رحلة ركاب في إيران دون مساعدة من زملائهم الرجال، وفق ماذكرت صحف أوروبية.

شهدت السنوات القليلة الماضية تخفيف إيران لقواعدها بشأن تولي النساء أدوارًا رئيسية في صناعة الطيران، حيث شغلت فرزانة شرفابادي منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيران إير لأكثر من 12 شهرًا بين 2017 و 2018.

وهذه الإجراءات للتخفيف من الصورة القاتمة لإيران في الغرب في قمع المعارضين ، واضطهاد النساء.

ونقلت الكابتن نشأت جهانداري وضابطتها الأولى فيروز فيروزي 160 راكبًا على متن رحلة جوية من طهران إلى مدينة مشهد الشمالية الشرقية، ثم عادوا مع 171 راكبًا إلى العاصمة الإيرانية.

كتبت جهانداري على موقعها على انستجرام Instagram "اليوم هو يوم خاص لا ينسى في صناعة الطيران الإيرانية، لأول مرة تتم قيادة طائرة من قبل سيدتين إيرانيتين".

وقبل هذه الرحلة ذات القيادة النسائية، كانت جنداري في صدر اهتمام الأخبار كونها كانت أول طيار مساعد يطير في إيران مع زوجها الكابتن الطيار، والذي علمها الكثير.

بدأت النساء في إيران يتعلمن الطيران بالطائرات منذ عام 1940، وكانت أول امرأة في إيران تحصل على رخصة طيار هي الأميرة فاطمة بهلوي ، أول ابنة للملك بهلوي العاشر.

في أعقاب ثورة عام 1979 وإنشاء نظام الخميني تحت إشراف رجال الدين ورجال الدين الشيعة ، تم تقليص حقوق المرأة في إيران بشدة، وشمل ذلك القيود المفروضة على حقهم في الطيران بالطائرات.

ومع ذلك ، فقد تم تخفيف القواعد في السنوات الأخيرة، مما سمح للنساء بأداء أدوار في مجال الطيران أغلقتها أمامهن طوال الثلاثين عامًا الماضية.

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