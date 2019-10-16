فلفل حارس مرمى يد الزمالك: نهدف لتحقيق كل البطولات .. فيديو

أعرب محمود خليل "فلفل "حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز علي فريق سبورتنج السكندري في المباراة النهائية .





وأضاف فلفل في تصريحات خاصة لصدي البلد: عنينا دائما علي المركز الاول في اي بطولة ندخلها والتتويج بلقب أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي له طعم خاص بعد الاحتفاظ بالكأس.





وأكمل: صعوبة البطولة انه لم يكن هناك فريق كبير مثل الاهلي أو الترجي التونسي وخلال اللقاء أمام سبورتنج نجحوا في التسجيل والابتعاد عنا في النقاط لكننا نجحنا في العودة وتحقيق اللقب.



