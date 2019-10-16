جامعة العريش تفتتح عدة مشروعات جديدة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

استعرض خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف، مستشاره للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفالات جامعات (بورسعيد، السويس، أسوان، العريش، مطروح، الأقصر).



وبحسب بيان، الأربعاء، أشار التقرير إلى تنظيم جامعة بورسعيد ندوة تضمنت عرض تحليلي تاريخي لذكرى هذا الانتصار الخالد الذى عبر بمصر والأمة العربية من مرحلة النكسة الى مرحلة العزة والكرامة.



كما أشار التقرير إلى افتتاح جامعة السويس مسرح الجامعة بمجموعة من أروع الأغاني الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري، والتي تشكل علامة مضيئة تحتذي بها الأجيال المتعاقبة.



ونظمت جامعة أسوان احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وبحضور لفيف من القيادات الأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة .



وأضاف التقرير قيام جامعة العريش بافتتاح العديد من المشروعات خلال شهر أكتوبر الجاري، احتفالًا بذكرى انتصار أكتوبر، ومنها مشروع الاستزراع السمكى الذى يعد الوحيد من نوعه على مستوى جامعات مصر، والذي يضم 20 حوضًا سمكيًا لإنتاج الأسماك، فضلًا عن أنه يتيح توفير فائض من منتج الأسماك، تغطي محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع تشغيل العنابر الخاصة بتربية وإنتاج الأرانب والسمان، والعنبر الخاص بالدواجن، وموقع إنتاج اللحوم.



كما نظمت جامعة مطروح ماراثون دراجات من منطقة الشراع حتى شاطيء روميل، وذلك في إطار احتفالات جامعة مطروح بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



جدير بالذكر أن الجامعات المصرية بدأت فعاليات احتفالاتها بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 - 15 أكتوبر الجاري، تضمنت عروض لقصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.