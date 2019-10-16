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أخبار البلد

بمناسبة عيد ميلادها الـ 44.. شاهد كيف هنأت إيمان رياض دعاء فاروق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
دعاء فاروق وإيمان
دعاء فاروق وإيمان رياض
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أمل مجدى
هنأت الإعلامية إيمان رياض، صديقتها الإعلامية دعاء فاروق، بعيد ميلادها الـ 44 بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام".

وعلقت إيمان رياض على الصورة قائلة: "جدعة وطيبة واللى فى قلبها على لسانها، دمها زي العسل وبتحلي أى مكان بتروحه، حنينة وقلبها أبيض، أكيد كده عرفتوا أنا بتكلم عن مين؟ كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وناجحة وفى أحسن صحة وحال يا دودو يا حبيبتي".

جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء فاروق تقدم "حياتنا" على قناة "النهار"، وهو قالب مختلف عن البرامج الدينية التى طالما قدمتها لمدة 8 سنوات وظلت محصورة بها بسبب الحجاب.

وقد صرحت دعاء فاروق من قبل بأن "حياتنا" من نوعية البرامج التى كانت تحلم بتقديمها لأن به تفاعلا مع الجمهور والجمع بين استضافة الناس فى الإستديو والنزول للشارع.
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