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منوعات

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
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هدير علاء
أقدم معلم في مدرسة داخلية على تصرف صادم تجاه طلابه، أثار موجة من الجدل والاستياء في الآونة الأخيرة؛ حيث إنه أجبر عددًا من الطلاب على تناول القمامة، وذلك بسبب عدم قيامهم بتفريغ سلة المهملات الموجودة في غرفة السكن الخاصة بهم.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بأن الواقعة حدثت في مدرسة توجد بمقاطعة "فوجو" في إقليم "خنان" بالصين، مشيرًا إلى أنه تم احتجاز المعلم الذي أقدم على هذا التصرف، فضلًا عن أنه قد تمت إقالة مدير المدرسة ونائبه على خلفية الواقعة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أنه تم الكشف عن الواقعة بعد أن نُقل طالب في الحادية عشر من عمره إلى المستشفى، إثر إصابته بآلام في المعدة؛ وقال الطالب إنه لدى مرور المعلم على غرفة السكن التي كان متواجدًا بها، واكتشافه عدم قيام الطلاب بتفريغ سلة القمامة، سأل عن الطالب المسئول عن تنظيف الغرفة ذلك اليوم.

وتابع الصبي موضحًا أن كافة الطلاب كانوا يشعرون بالخوف، لدرجة أنه لم يجرؤ أي منهم على الإجابة، وبعد ذلك قال لهم المعلم إنه طالما لم يتحدث أي شخص، فإنه يتوجب على كل طالب منهم تناول شئ من القمامة "حتى تختفي".

وغادر المعلم غرفة السكن في أعقاب ذلك، في حين شعر الطلاب بالخوف من أن يواجهوا عقابًا أسوأ، لذا نفذوا أمر المعلم وأكلوا القمامة.

وأظهرت لقطة سجلتها كاميرا مراقبة بالمدرسة التي شهدت الواقعة، وكشفت عنها وسائل الإعلام الصينية، عددًا من الطلاب وهم يصطفون خارج غرفة السكن بعد أن أمرهم المعلم بتناول القمامة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ولي أمر أحد الطلاب الذين تم إجبارهم على تناول القمامة، قوله إن نجله أصيب بقرحة في المعدة بعد تناوله قطعتين من البلاستيك.

وقامت الإدارة التعليمية المحلية بإجراء تحقيق في الواقعة بعد تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب، ومن ثم تقرر فصل مدير المدرسة ونائبه واحتجاز المعلم المسئول عن الواقعة.
مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور
مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور
مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور
مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور
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