بمشاركة 53 دولة..انطلاق نموذج المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة..صور

انطلق منذ قليل نموذج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب بحضور أكثر من ٢٠٠ شاب وشابة من ٥٣ دولة وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يعطي للشباب فرصة لمشاركة أفكارهم.





خاطب الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الشباب قائلا: "مخرجات مؤتمركم سوف تشكل مدخلا مهما لقمة نيروبي حيث يشكل حضوركم اليوم مؤشرا مهما على الالتزام بالأجندة والزخم الذي تم حشده لقمة نيروبي".





ويهدف المؤتمر إلى جمع أفكار الشباب الفريدة من أجل النهوض ببرنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتسليط الضوء على دور الشباب في العمل مع حكوماتهم لضمان التنفيذ الكامل والمعجل لاجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والموجود ضمن أهداف التنمية المستدامة. في النهاية، سيمنح المؤتمر المشاركين الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار.





ومن المقرر يتألف المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين من جزء أكاديمي وجزء إبداعي، مما يؤدي في النهاية إلى التزامات الشباب نحو التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بحلول عام ٢٠٣٠.



