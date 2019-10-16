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أخبار البلد

الرئيس السيسي: تمنياتي بموفور الصحة لأمير الكويت

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني - في بيان صادر عن السفارة: "سرني كثيرًا خبر عودة سمو الأمير للبلاد، والاطمئنان على صحة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإذ اتمنى لسموه عودًا حميدًا وسالمًا إلي أرض الكويت الغالية، فإننا نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء، بأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتحقق لها تحت قيادة وحكمة سمو الأمير، مزيدًا من الرفعة والازدهار، واستمرار الدور المحوري والحكيم في المحيطين العربي والإقليمي".

وأضاف القوني قائلا: "انتهز هذه الفرصة، لكي أنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلي أخيه سمو الأمير، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية، بعد الاطمئنان عليه خلال زيارة فخامته للكويت في الأول من سبتمبر الماضي".
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