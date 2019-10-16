سوق السفر العالمي لندن 2019 يسلط الضوء على فرص نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط

تتطلع المجالس والوجهات السياحية وكذلك شركات السفر المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفال بنجاحاتها خلال جوائز السفر والسياحة العالمية.



وبحسب بيان، الأربعاء، يستعد أبرز المندوبين في صناعة السفر من منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي لندن 2019الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، حيث يتطلعون إلى زيادة حصتهم في قطاع السفر العالمي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مستفيدين من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع في المنطقة التي تستعد لاستضافة الحدث الأبرز المتمثل في معرض إكسبو 2020 دبي.



ووفقًا للبحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال، فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجيبما يعادل 890,000 رحلة بحلول عام 2023.



وقال سايمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن: "يُعزى جزء من نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عمومًا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين لاسيما وأن الوجهات السياحية في المملكة المتحدة بثقافتها وتاريخها والعروض التي توفرها في قطاع التجزئة والضيافة الفاخرة تعد مألوفةً لسكان هذه المنطقة.



وأضافت سايمون ساهمت تسهيلات الحصول على التأشيرة السياحية وكذلك عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أضعفت سعر صرف الجنيه الإسترلينيفي تشكيل حافز إضافي لدى السياح الشرق أوسطيين لزيارة المملكة المتحدة".



وفي هذا العام، يستعد معرض سوق السفر العالمي لندن، الحدث الرائد عالميًا في صناعة السفر والذي يحتفل بمرور 40 عامًا على انطلاقته لاستقبال 50,000 مشارك و5,000 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، حيث يتوقع المنظمون أن تحقق دورة عام 2019 نجاحًا استثنائيًا مدعومًا بمشاركة كبيرة من العارضين من منطقة الشرق الأوسط.



وجرى اختيار عدد من الشركات السياحية من منطقة الشرق الأوسط ضمن القائمة النهائية المرشحة لـجوائز السفر والسياحة العالميةالتي ستقام يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، والتي يتم فيها تكريم الوجهات والمجالس السياحية والشركات السياحية من القطاع الخاص والأفراد العاملين الذين يسهمون في نمو وتطور هذه الصناعة.



وتضم القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية والتي يتم تقديمها من قبل سوق السفر العالمي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية 90 اسمًا من بينهم مرشحين عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس السياحة في أذربيجان وجمعية درب الأردن.



وأردف بريس قائلًا: "على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونموًا بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهيةومعالم الجذب السياحيالحديثة التي باتت محط أنظار العالم بأسره.



تابع بالنظر إلى هذه التطورات، ليس مفاجئًا أن تتواجد خمس حملات سياحية مميزة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة النهائية لجوائز السفر والسياحة العالمية المقبلة، ولا يعكس هذا الأمر الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة في النمو الاقتصادي في المنطقة فحسب، بل يؤكد أيضًا مكانة منطقة الشرق الأوسط كواحدةً من أبرز وجهات السفر وأكثرها حيويةً في العالم".