كريم رفعت: 3 دول تنافس التوسع الاستثماري المصري بافريقيا

قال كريم رفعت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة Nagaga الاستشارية ان هناك خطة للتوسع في دول افريقيا بنهاية 2025 موضحا ان الاتجاه نحو افريقيا يجب ان يكون من خلال محاور ومحددات.



واضاف كريم رفعت خلال الجلسة الاولى في اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار الخاصة بفرص الاستثمار بمصر وكيفية تحفيزها ان التصدير يجب ان يكون له اهتمام خاصة بعد عملية تهيئة المشهد المصري من خلال الصناعة والتجارة موضحا ان هناك تحديات في عملية التصدير وهي كفاءة المنتج واتفاقيات التجارة الحرة وقواعد المنشأ للمنتج والمراكز اللوجستية وادخال القطاع الخاص والضمانات البنكية وهي المعركة الاولى.



وتابع كريم رفعت ان المعركة الثانية هي الاستثمار في أفريقيا قائلا"مش لازم تكون كببر علشان تستثمر"، كما انه يجب ان يكون هناك عملية استحواذ خاصة ان المنافسة شرسة ضد مصر بالاسم من تركيا وقطر واسرائيل، موضحا اننا نمتلك ادوات في ابقطاع الخاص يجب استغلالها في اطار عمليات الاستحواذ، بجانب اهمية استخدام القوى الناعمة المصرية في افريقيا،

