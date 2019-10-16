محكمة دولية تصفع أردوغان بعد استيلائه التعسفي على شركة إعلامية

وجهت محكمة دولية، صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إصدارها قرارا يدين السلطات التركية في القضية التي رفعتها شركة إيباك الإنجليزية للاستثمارات التابعة لرجل الأعمال التركي أكين إيباك.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قررت محكمة التحكيم الدولية، بإجماع آراء هيئة القضاه، وقف جميع الدعاوى القضائية والتحقيقات المحررة ضد الصحفيين في مجموعة "إيباك" الإعلامية ومسؤولي الشركة والمحامين وأفراد العائلة، مع عدم منح الحكومة التركية حق الطعن على القرار، مطالبة بتعويض قيمته 6 مليارات دولار.





وقدم فريق المحامين قرار محكمة التحكيم الدولية إلى المحكمة التركية، لكن الأخيرة قررت استمرار القضية وعقد جلسة محاكمة غدا الخميس.



