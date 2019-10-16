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أخبار العالم

محكمة دولية تصفع أردوغان بعد استيلائه التعسفي على شركة إعلامية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
وجهت محكمة دولية، صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إصدارها قرارا يدين السلطات التركية في القضية التي رفعتها شركة إيباك الإنجليزية للاستثمارات التابعة لرجل الأعمال التركي أكين إيباك.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قررت محكمة التحكيم الدولية، بإجماع آراء هيئة القضاه، وقف جميع الدعاوى القضائية والتحقيقات المحررة ضد الصحفيين في مجموعة "إيباك" الإعلامية ومسؤولي الشركة والمحامين وأفراد العائلة، مع عدم منح الحكومة التركية حق الطعن على القرار، مطالبة بتعويض قيمته 6 مليارات دولار.

وقدم فريق المحامين قرار محكمة التحكيم الدولية إلى المحكمة التركية، لكن الأخيرة قررت استمرار القضية وعقد جلسة محاكمة غدا الخميس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تعيين أوميت أونال "وصيًا" على شركة "إيباك" في 27 أكتوبر 2015، ومحاصرة الأمن للشركة، وبدأ التدخل في شؤون المجموعة الإعلامية والمحتوى الذي تقدمه، ليتم عرض الأمر على محكمة دولية.
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