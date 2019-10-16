Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بالقبض على أردوغان ومحاكمته على الهواء أمام الجنائية الدولية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:34 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال لقائه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى،على موقف مصر الثابت والراسخ من رفض أى انتهاك للأراضى السورية، وإدانة العدوان التركى على سوريا بأشد العبارات، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها، والمطالبة بالوقف الفورى لهذا العدوان، والانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.

واعتبر " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ،ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء لنائب الرئيس الأمريكى بمثابة رسالة واضحة للجانب الأمريكى بالموقف المصرى الواضح والحاسم بشان غزو واحتلال وانتهاك السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان للأراضى السورية.

وطالب البرلماني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سرعة التدخل لوقف الاحتلال الأردوغانى للأراضى السورية.

وقال " أبو جاد " إن كل دول العالم تدين وتشجب وترفض العدوان التركى عدا دويلة قطر التى تباركه ولكن نريد إجراءات تنفيذية تتخذ على أرض الواقع نريد ان يبدأ هذه الإجراءات بطرد جميع سفراء الارهابى اردوغان من مختلف دول العالم ونريد مقاطعة جميع دول العالم لنظام أردوغان الارهابى ونريد القبض على اردوغان وعصابته الارهابية ومحاكمتهم امام العالم كله وعلى الهواء مباشرة امام المحكمة الجنائية الدولية ليكون هذا المجنون الارهابى عبرة لكل الانظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على أراضيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يطالب بمحاكمة أردوغان بعد العدوان التركي على سوريا

سيحاكم قريبا.. متحدث البرلمان: أردوغان كذاب وكلامه عن مصر وقائدها مرفوض

بعد الهجوم العثماني الغاشم على الأراضي السورية.. برلمانيون: تركيا أصبحت مركزا رئيسيا للتنظيمات المتشددة.. وأردوغان كذاب ويتحدث بلسان الإخوان وأدخل بلاده فى أزمات لاتنتهى

ائتلاف حب الوطن: أردوغان "اتجنن" بعد ضياع حلم الخلافة منه

برلمانى يطالب المجتمع الدولى بضبط أردوغان ومحاكمته أمام الجنائية الدولية

برلماني: أردوغان يسعى لإعطاء تنظيم داعش قبلة الحياة

ترشيحاتنا

حقيقة تمديد تأجير أراضي الغمر الأردنية إلى إسرائيل عاما إضافيا

تعرف على أقل مقدم لـ سيارة أوتوماتيك في مصر ومواصفاتها

المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

موقف الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت