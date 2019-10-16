برلماني يطالب بالقبض على أردوغان ومحاكمته على الهواء أمام الجنائية الدولية

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال لقائه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى،على موقف مصر الثابت والراسخ من رفض أى انتهاك للأراضى السورية، وإدانة العدوان التركى على سوريا بأشد العبارات، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها، والمطالبة بالوقف الفورى لهذا العدوان، والانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.





واعتبر " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ،ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء لنائب الرئيس الأمريكى بمثابة رسالة واضحة للجانب الأمريكى بالموقف المصرى الواضح والحاسم بشان غزو واحتلال وانتهاك السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان للأراضى السورية.





وطالب البرلماني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سرعة التدخل لوقف الاحتلال الأردوغانى للأراضى السورية.



