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اقتصاد

المالية تدرس تعديلات على قانون الضرائب و تتلقى مقترحات المهنيين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:22 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تدرس وزارة المالية حاليا إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الضرائب على الدخل، بغرض تبسيط إجراءات المعاملات الضريبية وزيادة حصيلة الإيرادات العامة.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، لـ"صدي البلد"، إن المصلحة تسعى وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير علي الممولين و المتعاملين مع " الضرائب" بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.

وأوضح " فؤاد" أن الباب مفتوح أمام المهتمين بالضرائب من المهنيين و الخبراء لتقديم المقترحات المناسبة حول مشروع القانون المزمع تعديله؛ موضحا أنه يمكن للراغبين التقدم بمقترحاتهم إلي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية لتضمينها في مشروع القانون.

وتشكل إيرادات الضرائب نسبة الـ 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة، إذ تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري 856.62 مليار جنيه بما يعادل 13.823% من الناتج المحلي للبلاد وهي نسبة أقل من المعدلات العالمية.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 86.32 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
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