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أخبار البلد

الوساطة الدولية الخيار الثاني..لقاء السيسي مع آبي أحمد يناقش حل أزمة سد النهضة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي
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أ ش أ
قال اللواء محمد ابراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد، المرتقب بموسكو خلال القمة الافريقية-الروسية الأسبوع المقبل، يعد تأكيدًا لحرص مصر علي انتهاج كل الأساليب السلمية لإنهاء أزمة سد النهضة.

وأكد اللواء محمد ابراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" الذي عقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية - ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي يسعي لضرب أروع مثال في حل الأزمات الأفريقية لتكون هذه القارة نموذجًا في السلام والتنمية.

وأوضح ان هناك مجموعة من الرسائل الهامة حرص مؤتمر "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" على توجيهها وتأكيدها، الرسالة الأولى هي تنوير الرأي العام المصري بأبعاد أحد أهم القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري وهي قضية مياه النيل حتي يكون على بينة بكافة جوانبها ويكون في نفس الوقت داعمًا للقيادة السياسية .

وأضاف ان الرسالة الثانية هي التأكيد أن مصر دخلت في معركة مفاوضات مطولة مع الجانب الاثيوبي حرصت خلالها علي طرح كافة المقترحات والافكار لحل الأزمة وتعاملت بكل الجدية والموضوعية خلال كافة مراحل التفاوض.

وقال اللواء محمد ابراهيم : " الرسالة الثالثة أن الجانب الاثيوبي لم يتعامل بالجدية المطلوبة خلال المفاوضات وتعمد انتهاج اسلوب التسويف بدون مبرر ورفض إبداء أية مرونة تذكر" .

وتابع :إن الرسالة الرابعة أن إعلان مصر فشل المفاوضات لم يأت من فراغ بل جاء في أعقاب التأكد من أن سياسة التفاوض الاثيوبية لن تؤدي الي اية نتائج؛ "وخامسا أن مصر لاتزال تمتلك العديد من الخيارات وتتحرك فيها في إطار المرحلية وبقدر كبير من التأني والدراسة والتوازن حيث سنتجه خلال الفترة القريبة القادمة الي اللجوء للوساطة الدولية التي يمكن لها تحريك الأمور للافضل ولكن يجب علي أثيوبيا أن تفسح المجال أمام إنجاح الوساطة حتي نعبر هذه الأزمة التي يمكن اذا ما تفاقمت ان تهدد الاستقرار والتنمية في المنطقة ."

وأشار الى أن مصر لاتزال متمسكة بالتحرك في الاطار السياسي والقانوني وتري أن الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المنافع والمصالح المشتركة تعد أنسب اطار لحل الأزمة حتي يحقق الجميع أهدافه وتحديدًا تحافظ مصر علي حقوقها المائية دون انتقاص وتحقق أثيوبيا أهدافها التنموية .

وشدد اللواء محمد ابراهيم على أن مصر وهي تسعي لحل ازمة سد النهضة ستظل علي قناعة كاملة بأن مسألة المياه بالنسبة لنا تمثل قضية حياة ووجود وأننا سنواصل التعامل معها بكل موضوعية وجدية وشفافية مع التمسك بكامل حقوقنا .

يشار الى ان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قد نظم أمس الثلاثاء مؤتمرا حاشدا تحت عنوان "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" شارك فيه خبراء المياه والسدود وشخصيات سياسية ودبلوماسية وقانونية بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار شراكة واسعة بين المركز والقوي الفاعلة في المجتمع المصري، خاصة في قضية وطنية تمثل أولوية قصوي للشعب المصري.

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