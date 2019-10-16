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محافظات

محافظ القليوبية يؤكد على تهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على اهتمام المحافظة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ القليوبية إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور المستشار صلاح سالم المستشار القانونى والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومديرو الشئون القانونية والشئون المالية والادارية ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين اعضاء مجلس الادارة.

وناقش محافظ القليوبية جدول أعمال المجلس ومنها إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين بالمقر الإداري المنشأ بمنطقة الشروق الصناعية وتدعيمه بالكوادر البشرية اللازمة للعمل به لخدمة مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة كما تم مناقشة ضم 16 فدانا تم تخصيصهم من قبل هيئة التنمية الصناعية إلى منطقة الشروق الصناعية وطالب المحافظ بالبدء في تقسيمها وتوفير المرافق بها طبقا لمتطلبات المنطقة الصناعية.

كما وافق المجلس علي الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين والخاصة بتغيير نشاط المؤسسات التابعة لهم و تعديل النمط القانوني لملكية المنشأة من فردى إلى نظام شركات.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع تعليماته إلى مديري المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم.
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