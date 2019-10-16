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محافظات

إنجاز جديد.. الغردقة بديلا لجنوب أفريقيا لتدريب سباحي عبور المانش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:14 م
المنتخب العربي الألماني
المنتخب العربي الألماني لذوي الإعاقة
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إبراهيم جادالله
انطلقت اليوم، الأربعاء، التدريبات الختامية للمنتخب العربي الألماني لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش التى تستضيفها مدينة الغردقة بقيادة مدرب المنتخب السباح خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب بيان، سوف يقوم الدكتور عمرو حداد، نائب وزير الشباب، والدكتور أحمد جمعة، معاون الوزير، بتسليم الدروع والميداليات لفريق المنتخب. 

وقال خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش، إن السباحين المشاركين فى التدريبات اكتسبوا خبرة كبيرة فى السباحة فى المياه المفتوحة أثناء فترة التدريب بالبحر الأحمر، مؤكدًا تواصل معسكرات التدريب للسباحين استعدادا لمحاوبة عبور المانش.

وذكر أن معسكر السباحين سوف ينظم بشكل سنوى فى الغردقة بمشاركة 50 سباحا من مختلف دول أوروبا لتكون الغردقة بديلا عن جنوب أفريقيا لتدريب السباحين.
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